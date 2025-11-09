В России предложили открыть брачное агентство для участников СВО

На сессии форума «Патриоты Урала» в ЯНАО предложили создать брачное агентство для участников СВО, так как «жена и семья — первые психологи для того, кто возвращается» из зоны боевых действий», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«Ведь кто первый психолог для того, кто возвращается? Жена и семья. А есть ребята, у которых еще нет семьи. Значит, надо помочь. При хорошей женщине у мужчины всегда все получится: и реабилитация, и социализация, и трудоустройство», — сказала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

В ответ полпред президента РФ в УрФО Артем Жога предложил разработать алгоритм и сделать подробный план по созданию брачного агентства для участников спецоперации.

Ранее блогер и общественница Анастасия Кашеварова предложила наказывать оставшихся без выплат гражданских жен участников СВО. По ее словам, многие россиянки намеренно оформляют статус матерей-одиночек ради государственных льгот.

