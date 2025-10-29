В России захотели наказывать оставшихся без выплат жен участников СВО

В России некоторые женщины специально не заключают брак с сожителями и не вписывают их в свидетельства о рождении общих детей, чтобы получать льготы для матерей-одиночек. Однако ситуация меняется, когда их мужья уходят на СВО — гражданские жены сразу же ищут пути, чтобы получить выплаты и льготы в качестве супруг военных, заявила блогер и общественница Анастасия Кашеварова. В личном Telegram-канале она назвала таких женщин «социальными иждивенками», «мошенницами» и призвала штрафовать их.

По словам Кашеваровой, «дети безотцовщины» — это «глобальная проблема», которая широко распространена в стране. Блогер настаивает, что некоторые россиянки, которые сожительствуют с мужчинами и воспитывают рожденных от них детей, намеренно оформляют статус матерей-одиночек ради государственных льгот.

Но ситуация меняется, когда гражданские мужья уходят на фронт. По словам Кашеваровой, после этого женщины, которые «сами лишают себя прав, возмущаются, что по закону они отцу своего ребенка — никто, и ребенок так же никто».

«Такие женщины не могут претендовать ни на выплаты, ни на льготы. Я бы назвала даже их „социальными иждивенками и мошенницами“, они ради сравнительно небольшой выгоды лишают ребенка отца и положенного правового статуса в государстве», — утверждает общественный деятель.

В связи с этим Анастасия Кашеварова предложила штрафовать россиянок за ложное единоличное родительство и, если отцовство военного удается установить, назначать льготы и выплаты исключительно для ребенка бойца, а не для его гражданской жены. Кроме того, российских мужчин нужно наделить правом самостоятельно вносить свои данные в свидетельство о рождении ребенка, добавила она.