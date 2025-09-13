В России предложили компенсировать надбавки к пенсии за преданность работодателю

В России предлагают создать систему специальных пенсионных надбавок, которые россияне будут получать за преданность работодателю. С соответствующей инициативой выступил глава президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, сообщает «Абзац» .

По мнению Рязанского, такие надбавки должны вознаграждать сотрудников за многолетнюю верность одному работодателю. Он также напомнил, что в настоящее время на размер государственной пенсии влияют несколько факторов: зарплата, условия труда, региональные доплаты, а также профессиональные достижения и звания работника.

Эксперт предложил новую систему поддержки пенсионеров. Хотя полностью уравнять пенсионные выплаты невозможно, решением могло бы стать сотрудничество государства и работодателей. Предлагается создать механизм, при котором на накопительную часть пенсии будут делаться дополнительные отчисления. Размер таких надбавок планируется привязать к стажу работы на одном предприятии.

«Если накопительная пенсия будет формироваться не только самим работником, но и с помощью отчислений от государства и работодателя на уровень инфляции, то, естественно, обеспечить себе подушку безопасности будет проще. Например, пусть это будет поощрение за то, что человек много лет предан своему предприятию. Если работодатель, государство и сам работник втроем поучаствуют в формировании бюджета накопительной части дохода, надбавка должна составить процентов 25-30», — объяснил Рязанский.

Ранее сообщалось, что в России хотят снизить возраст для получения повышенных пенсий. Минимальную возрастную планку хотят понизить с 80 до 70 лет.

