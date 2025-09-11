В России снизят возраст для повышенных пенсионных выплат с 80 до 70 лет

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект о снижении возрастного порога для назначения повышенных фиксированных выплат к страховой пенсии, сообщает ТАСС .

Согласно инициативе, которую разработали председатель комитета по труду Ярослав Нилов («Справедливая Россия — За правду») и его коллега Дмитрий Гусев, право на 100-процентную надбавку к фиксированной выплате предлагается предоставлять уже с 70 лет вместо действующих 80 лет.

Для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы авторы документа предлагают удвоить повышение — до 200% от базовой суммы. Соответствующие изменения планируется внести в законы «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Как пояснил Нилов, идея возникла после обращения пенсионера из Луганска, много лет проработавшего на опасном производстве.

Гусев добавил, что текущий порог в 80 лет несправедлив, поскольку многие граждане просто не доживают до этого возраста.

Решение будет рассмотрено на ближайших заседаниях Госдумы.