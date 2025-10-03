В России предложили ежегодные бесплатные санаторные путевки для учителей
Фото - © Freepik.com
Межрегиональная организация «Отцы рядом» предложила закрепить за учителями право на ежегодный бесплатный отдых в санаториях сроком до 21 дня для борьбы со стрессом и профессиональным выгоранием. Инициатива направлена на рассмотрение в Госдуму, сообщает Life.ru.
В России рассматривается предложение ежегодно предоставлять учителям бесплатные путевки в санатории. Программа «Антистресс-восстановление» предусматривает 14–21-дневный курс оздоровительных процедур, включая массаж, физиотерапию, йогу, арт-терапию и психологическую реабилитацию.
С инициативой выступила межрегиональная организация «Отцы рядом». По словам председателя организации, педагога Ивана Курбакова, профессиональное выгорание становится серьезной проблемой для системы образования.
«65% учителей испытывают хронический стресс, а 30% — эмоциональное истощение. Это напрямую влияет и на качество образования, и на мотивацию детей. Ежегодный отдых поможет восстановить силы и сохранить желание работать в школе», — пояснил Курбаков.
Российская академия образования подтверждает проблему: по данным опроса апреля 2025 года, 55% педагогов сталкиваются с высоким уровнем выгорания, а у половины из них развивается депрессия.
«Этого можно избежать, если обеспечить качественный и доступный отдых», — добавила директор департамента психологической поддержки «Отцы рядом» Анастасия Лысакова.
Сейчас учителя могут получить санаторные путевки только через профсоюзы и чаще всего с частичной оплатой, что делает их малодоступными для педагогов из регионов с низкими зарплатами.
Авторы инициативы предлагают включить программу в нацпроект «Образование» и закрепить ее на законодательном уровне. Среди ожидаемых результатов — снижение текучести кадров, повышение престижа профессии и поддержка санаторно-курортной отрасли.
«Учитель тоже человек, и он имеет право на полноценное восстановление», — резюмировали инициаторы проекта.
