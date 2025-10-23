В России появится физический искусственный интеллект для роботов
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
«Яндекс» разрабатывает физический искусственный интеллект для роботов. Благодаря ему устройства научатся понимать окружающий мир, ориентироваться на ситуацию при совершении действий, сообщает Baza.
Physical AI будет предназначен для роборук, сервисных и промышленных роботов, автономного транспорта. Данную технологию создают инженеры «Яндекс Роботикс».
ИИ в том числе будет помогать планировать маршрут с учетом сигналов светофоров. Благодаря разработке можно будет оценивать дорожную ситуацию в режиме реального времени.
В рамках работы специалисты уже создали VLA-модель (Vision-Language-Action model). С помощью нее роботы обучаются понимать голосовые команды и жесты, а затем выполнять поставленные задачи. Планируется, что она будет интегрирована в роборуки, а также в другие промышленные роботы.
Ранее стало известно, что компания «Яндекс Такси» намерена внедрить роботакси с новой технологией. Данный формат планируется протестировать до конца текущего года.
