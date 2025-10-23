В России появится физический искусственный интеллект для роботов

«Яндекс» разрабатывает физический искусственный интеллект для роботов. Благодаря ему устройства научатся понимать окружающий мир, ориентироваться на ситуацию при совершении действий, сообщает Baza .

Physical AI будет предназначен для роборук, сервисных и промышленных роботов, автономного транспорта. Данную технологию создают инженеры «Яндекс Роботикс».

ИИ в том числе будет помогать планировать маршрут с учетом сигналов светофоров. Благодаря разработке можно будет оценивать дорожную ситуацию в режиме реального времени.

В рамках работы специалисты уже создали VLA-модель (Vision-Language-Action model). С помощью нее роботы обучаются понимать голосовые команды и жесты, а затем выполнять поставленные задачи. Планируется, что она будет интегрирована в роборуки, а также в другие промышленные роботы.

Ранее стало известно, что компания «Яндекс Такси» намерена внедрить роботакси с новой технологией. Данный формат планируется протестировать до конца текущего года.

