«Яндекс» протестирует новый формат беспилотного такси до конца 2025 года

Компания «Яндекс Такси» планирует внедрить роботакси с новой технологией и расширить его использование. До конца года там станут доступны автономные машины, работающие по новой технологии, сообщил гендиректор компании Александр Аникин.

Как уточнил Аникин, это архитектура трансформеров, которая позволяет предсказывать следующее слово в тексте, а в автономном транспорте — траекторию движения авто.

«Все компании, которые в мире занимаются подобным транспортом, перешли на эту технологию. Произошел скачкообразный рост, в разных городах мира начали работать сервисы с автономным транспортом. Подразделение „Яндекса“, которое занимается разработкой технологии автономного вождения, около полугода назад тоже завершило переход», — сказал Аникин в интервью РБК.

По его словам, на первом этапе заказать автономный автомобиль смогут только сотрудники «Яндекса». В следующем году, если Дептранс столицы одобрит этот проект, первые 100 машин начнут ездить по мегаполису с обычными пассажирами. Но сначала это будет ограниченный набор районов.

Как пояснил собеседник, назначение автономной машины на заказ в 2026 году будет случайным. Если пассажира это будет смущать, то он сможет отказаться от поездки.

При этом, по мнению гендиректора компании, внедрение автономного транспорта в городе позволит решить проблему дефицита кадров и обеспечить другой уровень безопасности перевозок.

Стоимость поездки на беспилотном такси будут такой же, как на машине с водителем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.