В России появились первые школьные учебники «Искусственный интеллект»

Для российских школьников выпустили первые учебные пособия «Искусственный интеллект». Они предназначены для учащихся 5-9-х классов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства «Просвещение».

В учебниках содержится информация, направленная на формирование у школьников и педагогов «реалистичного представления о том, что такое искусственный интеллект». Также издания рассказывают, какое место занимает ИИ в современном мире.

В пресс-службе издательства отметили, что дети и взрослые с помощью учебников поймут, почему ИИ является «не угрозой, а помощником». В книгах можно будет найти информацию о работе ИИ и о том, где он применяется.

Среди авторов — свыше 30 ведущих российских разработчиков технологий ИИ. В учебниках есть тексты и задания, а также цифровое дополнение.

Ранее эксперт ответил, угрожает ли ИИ национальной безопасности страны. По его словам, необходим постоянный контроль, проверка алгоритмов.