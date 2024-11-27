Эксперт ответил, угрожает ли ИИ национальной безопасности страны

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя угрозу искусственного интеллекта национальной безопасности, подчеркнул, что ИИ — это всего лишь сложная программа обработки данных, способная к самонастройке, но не обладающая настоящим интеллектом.

Солонников заявил, что опасения вызывают именно возможности самоадаптации и изменения алгоритмов ИИ, работающего с государственными данными. Поэтому необходим постоянный контроль, проверка алгоритмов и, при необходимости, замена программного обеспечения.

Он также указал, что определение важности информации и сфер применения ИИ остается прерогативой человека. Использование его для обработки документов, обращений и статистических данных повышает эффективность, однако, по мнению Солонникова, контроль над процессом и интерпретация результатов должны осуществляться высококвалифицированными специалистами.

«Это конкуренция корпораций за вливание государственных средств в свои разработки <…>, а тот шум, который вокруг него возникает — это исключительно рекламная пиар-компания», − отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Разработки в области ИИ важны и могут способствовать развитию государства и бизнеса, но их потенциал не стоит преувеличивать.