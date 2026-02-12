В России появилась гора под названием «ЦСКА»

сегодня в 15:20

Горе в Кабардино-Балкарской Республике присвоили название «ЦСКА». Такое предложение внес парламент, сообщается на официальном портале опубликования правовых актов.

«Присвоить наименование „ЦСКА“ безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43'18,7 северной широты, 42°31,0 восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр», — говорится в распоряжении.

Решение принято на основании Федерального закона «О наименовании географических объектов».

Ранее в связи с повышенной угрозой схода лавин руководство курортной зоны «Эльбрус» полностью ограничивало доступ на горные склоны. Работа подъемников и горнолыжных спусков была временно прекращена.

