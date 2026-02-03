Туристам запретили посещать склон «Эльбрус» из-за лавиноопасности

В связи с повышенной угрозой схода лавин руководство курортной зоны «Эльбрус» полностью ограничило доступ на горные склоны. Как сообщили в институте развития Кавказа.РФ, работа подъемников и горнолыжных спусков временно прекращена, пишет ТАСС .

«С сегодняшнего дня, 3 февраля, введен полный запрет на посещение склонов курорта в Кабардино-Балкарии. Функционирование всех канатных дорог приостановлено, а горнолыжные трассы закрыты для катания», — заявили представители Кавказ.РФ.

4 февраля с 07:30 по московскому времени будет перекрыто движение по автодороге, ведущей от выезда из поселка Терскол в направлении Поляны Азау. С 8:00 утра запланировано проведение работ по предотвращению лавин на северном склоне горы Чегет и в окрестностях курорта «Эльбрус». Передвижение по туристической тропе «Азау — Чегет — поляна Нарзанов» не допускается. Мероприятия осуществляются Эльбрусским противолавинным отрядом.

Специалисты тщательно контролируют метеорологическую ситуацию и состояние склонов. Снятие ограничений произойдет незамедлительно, как только лавинная опасность уменьшится до приемлемого уровня.

