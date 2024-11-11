В России подали заявку на регистрацию нового бренда водки «Трамповка»

IT-компания «РАУ ИТ» из Петербурга подала заявку на регистрацию бренда «Трамповка», которая будет производить изотонические напитки для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. На логотипе планируется разместить изображение избранного президента США Дональда Трампа, играющего на гармошке, сообщает «Подъем» .

В компании рассказали, что прошедшие выборы президента США вызвали «волну хайпа», поэтому было принято решение подать заявку на товарный знак с целью лишить производителей воспользоваться инфоповодом и поднять продажи алкогольной продукции.

Класс МКТУ позволяет использовать бренд и для производства безалкогольных напитков. В настоящее время компания рассматривает вопрос о запуске производства изотоников и минеральной воды. Состав напитков будет оптимизирован для людей, ведущих сидячий образ жизни, чтобы ИТ-специалисты, маркетологи и дизайнеры могли получать необходимые микроэлементы.

При этом в «РАУ ИТ» признались, что раньше не занимались выпуском алкогольных и безалкогольных напитков, а специализировались на программном обеспечении.

Ранее стало известно, что картина режиссера Али Аббаси «Ученик». Восхождение Трампа» не получила прокатное удостоверение в России. Фильм рассказывает о молодости республиканца и его восхождении по карьерной лестнице.