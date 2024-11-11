Фильму «Ученик. Восхождение Трампа» не выдали прокатное удостоверение в России

Картина режиссера Али Аббаси «Ученик». Восхождение Трампа» не получила прокатное удостоверение в РФ. Выпустить фильм сначала собирались 31 октября, а потом перенесли на 14 ноября, сообщает Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия».

Об этом заявила компания «Атмосфера кино», которая выступает дистрибьютором фильма в России.

«Ученик». Восхождение Трампа» изначально должен был выйти на экраны 31 октября. За неделю до выхода лента исчезла из расписания. Тогда в российском прокате картина должна была появиться 14 ноября. В итоге фильм в отечественных кинотеатрах показывать не будут, потому что Минкульт не выдал ему прокатное удостоверение.

Кинолента рассказывает о молодости республиканца Дональда Трампа, его восхождении по карьерной лестнице с момента, когда он занимался недвижимостью в Нью-Йорке в 70–80-е годы. Главную роль в фильме играет Себастиан Стэн. Кроме того, одну из ролей сыграл актер Джереми Стронг, известный по сериалу «Наследники».

Примечательно, что прошлый фильм, который снял Аббаси, также отменили в России.

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