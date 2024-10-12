В России перестал работать Planet VPN

В шести регионах России бесплатный сервис Planet VPN работает с перебоями. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

На сбои в работе VPN-сервиса пожаловались жители Республик Марий Эл, Крыма, а также Санкт-Петербурга. Еще проблемы с доступом фиксируются в Ленинградской, Калининградской и Новгородской областях.

Пользователи жалуются на сбой мобильного приложения и сайта. У многих не получается подключиться к протоколам, из-за чего не работает VPN.

Ранее у Альфа-банка произошел сбой в приложении. Оно не открывалось ни на Android, ни на iOS.