У Альфа‑банка произошел сбой в приложении

Технический сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-банка, в этом убедился корреспондент РИАМО.

В настоящий момент приложение не работает ни на Android, ни на iOS.

На сайте Downdetector пользователи отмечают, что не работает онлайн-банк, а также есть проблемы с переводами средств. Многие клиенты не могут войти в мобильное приложение. Всего к текущему моменту зафиксировано почти 1,5 тыс. жалоб.

Также пользователи пожаловались на невозможность совершения платежа.