У Альфа‑банка произошел сбой в приложении
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Технический сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-банка, в этом убедился корреспондент РИАМО.
В настоящий момент приложение не работает ни на Android, ни на iOS.
На сайте Downdetector пользователи отмечают, что не работает онлайн-банк, а также есть проблемы с переводами средств. Многие клиенты не могут войти в мобильное приложение. Всего к текущему моменту зафиксировано почти 1,5 тыс. жалоб.
Также пользователи пожаловались на невозможность совершения платежа.