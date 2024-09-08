В России ожидается дефицит бытовых кранов из-за нового ГОСТа

Из-за нового ГОСТа, разработанного на Челябинском заводе, по мнению участников рынка, в стране может быть дефицит бытовых кранов, сообщает Baza .

В прошлом году завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» разработал новый стандарт качества на производство крана. По нему эти изделия должны стать толще и тяжелее.

Инициатива, введенная Федеральным агентством по техрегулированию и метрологии, ввела участников рынка в ступор. Сейчас импорт продукции из-за рубежа невозможен, а отечественные фабрики должны перейти на новые ГОСТы.

При этом сертификацию на сегодняшний день получили две российские фабрики, но и им трудно соблюдать введенный стандарт. Как считает один из инженеров, нововведение было сделано в интересах конкретного завода.

«Изменение параметров кранов, толщины и веса избыточны и приводят к их удорожанию. При этом есть оптимизированная международная конструкция кранов», — пояснил он.

Один из собеседников также отметил, что новым ГОСТом «ЧелябинскСпецГражданСтрой» пытается манипулировать данным сектором рынка.

В августе юристы написали обращение в Минропмторг, где попросили разобраться в ситуации. Производители бытовых кранов уверены, что следует вернуться к международному стандарту, потому что им проще получить сертификат, и выбор продукции на рынке будет больше.