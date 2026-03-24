В России обсуждают вопрос запрета телефонов детям до определенного возраста

В России детям могут запретить пользоваться мобильными телефонами до достижения определенного возраста. Такая мера обсуждается, но пока не принята, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью каналу «Эмпатия Манучи» .

По словам главы Минпросвещения, раннее использование ребенком смартфона негативно влияет на его психологическое развитие. Он также назвал ненормальным то, что маленьким детям дают такие гаджеты, чтобы они не отвлекали родителей.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально», — отметил он.

Кравцов считает, что необходимо ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста. На данный момент в документах такое правило не прописано. Сейчас вопрос обсуждается, но окончательного решения нет.

Также министр напомнил про запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.

Ранее Кравцов рассказал, что в России с 2027-2028 учебного года появится устный экзамен по истории. Его будут сдавать девятиклассники перед основным государственным экзаменом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.