В России девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории

В России с 2027-2028 учебного года появится устный экзамен по истории, который будут сдавать девятиклассники. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС .

Школьникам 9-х классов придется сдавать устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом. Он будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе–апреле.

«Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене», — сказал Кравцов.

Нововведения появятся с 2027-2028 учебного года. Уже разработан план подготовки учителей и школьников для проведения устного экзамена.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев спрогнозировал, что ежегодно устный экзамен по истории будут сдавать около 1,5 млн девятиклассников.

Ранее сообщалось, что школьники чаще всего стали выбирать информатику и обществознание для сдачи ЕГЭ. Между тем сравнение предпочтений девятиклассников и старшеклассников показало, что с возрастом интерес к физике и литературе немного растет, а к биологии и географии — снижается.

