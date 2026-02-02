Школьники чаще всего стали выбирать информатику и обществознание для сдачи ЕГЭ

Исследование образовательной платформы «Умскул» показало, что российские школьники осознанно формируют списки экзаменов, исходя из личных целей и будущих планов. В 10–11-х классах обществознание выбрали 43% учащихся, информатику — 24%, а биологию — 22%.

Интерес к иностранным языкам снизился: английский язык для сдачи выбрали только 19% старшеклассников. Литературу выбрали 18% опрошенных, физику — 15%, химию — 12%, историю — 10%. География остается наименее популярной дисциплиной — ее выбрали лишь 3% выпускников.

Сравнение предпочтений девятиклассников и старшеклассников показало, что с возрастом интерес к физике и литературе немного растет, а к биологии и географии — снижается. Например, географию для ОГЭ выбрали 20% девятиклассников, а для ЕГЭ — только 3%. Химию в старших классах выбирают на 50% реже.

Большинство школьников (68%) планируют учиться на максимальный результат. Основная мотивация — желание доказать себе свои возможности, поступить в желаемый вуз и обеспечить перспективное будущее. Родительские ожидания играют меньшую роль: на них ориентируются только 8–18% учеников разных классов.

Экзаменационный период остается самым напряженным временем: 72% школьников волнуются из-за ОГЭ и ЕГЭ, а подготовке уделяют до 3–4 часов в день, включая выходные и каникулы. Выбор предметов становится стратегическим решением, учитывающим сложность экзаменов и перспективы дальнейшего образования.

