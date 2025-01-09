В России началась самая короткая рабочая неделя в этом году

В России началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году, она продлится два дня — 9 и 10 января.

С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлились 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных) дней.

Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном объеме либо в стандартном объеме с предоставлением дополнительного выходного. Выбор делает сам сотрудник.

В новогодние каникулы россияне много гуляют, устраивают обильные застолья с алкоголем, после чего бывает трудно вернуться к рабочим будням. Чтобы выйти из долгих праздников без стресса для здоровья и психики, нужно следовать некоторым простым правилам,сообщила РИАМО психолог Наталья Рудакова.