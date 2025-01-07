Россиянам рассказали, как выйти из долгих новогодних каникул без стресса

В новогодние каникулы россияне много гуляют, устраивают обильные застолья с алкоголем, после чего бывает трудно вернуться к рабочим будням. Чтобы выйти из долгих праздников без стресса для здоровья и психики, нужно следовать некоторым простым правилам, сообщила РИАМО психолог Наталья Рудакова.

«За пару дней до окончания новогодних каникул необходимо начинать готовиться к выходу на работу. Для этого важно возвращаться к прежнему режиму сна и бодрствования, ложиться спать в привычное для будней время и просыпаться пораньше», — сказала Рудакова.

Она подчеркнула, что также следует ограничивать кулинарные излишества и отказаться от употребления алкоголя, чтобы у организма было несколько дней на восстановление.

По словам специалиста, при отсутствии желания идти на работу необходимо найти для себя мотивацию. Так, можно представить приятную встречу с коллегами или обсуждение с ними последних новостей за чашкой чая в обеденный перерыв.

При этом в первые рабочие дни важно планировать дела, устраивая постоянные перерывы. Это позволит постепенно втянуться в рабочий процесс. Еще первые рабочие дни — идеальное время начать ухаживать за собой. Многие обещают с нового года начать худеть или заниматься спортом, но эти планы невозможно реализовать в праздники.

«Чтобы избежать хандры, которая может накрыть после праздников, нужно помнить о перспективах, которые ожидают, помимо полного рабочего дня. Это может быть поход с семьей или друзьями в кино в ближайшие выходные. Можно и вовсе спланировать майские праздники или ближайший отпуск, чтобы мысли о них скрашивали рутину», — отметила психолог.

Самое важное — сохранять оптимизм и спокойствие. Следует помнить, что процесс адаптации занимает время, поэтому не стоит требовать от себя быстрых результатов. Лучше действовать в комфортном для себя ритме, заключила Рудакова.