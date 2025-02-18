В России начала расти доля фальсификата молочной продукции

Госсектор в России пострадал от фальшивой молочной продукции

Государственный сектор в России больше других отраслей пострадал от фальшивой молочной продукции из-за несовершенной системы закупок, сообщают «Ведомости» .

Издание ссылается на данные Национального союза производителей молока. В организации утверждают, что доля фальсификата в последнее время стала расти.

Отмечается, что больше всего пострадали государственные и муниципальные хозсубъекты, которые при закупках выбирают поставщика с наименьшей ценой и часто получают заменители вместо настоящего продукта.

В структуре предложили совместить систему госзакупок с ФГИС «Меркурий», которая отслеживает продукцию, подлежащую государственному ветеринарному контролю.

Ранее в материале РИАМО эксперт рассказал о способах отличия настоящего сыра от поддельного.