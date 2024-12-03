Смотрим этикетку: как отличить поддельный сыр от настоящего

Сыр — один из любимых продуктов россиян, но согласно сообщениям ряда СМИ, на столах жителей страны часто оказывается подделка. Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал корреспонденту РИАМО, как простому покупателю отличить настоящий сыр от подделки и опасен ли фальсификат для здоровья.

«По внешнему виду отличить почти нереально. Поэтому смотрим на состав, в нем должно быть: молоко, соль и фермент — сырная закваска и, возможно, добавление кальция. Чего точно не должно быть, так это растительных жиров. По законодательству нашей страны, изготовитель обязан указывать их наличие, так как установить этот факт можно только лабораторным путем», — заявил Прокофьев.

Он добавил, что такой сыр — просто подделка. При этом она не опасна для здоровья, в отличие от «фермерских» сыров, которые могут быть куплены с рук. Прокофьев предупреждает, что такие сыры могут быть приготовлены в антисанитарных условиях и стоить очень дорого. Так покупатель рискует и здоровьем, и деньгами.

Ранее СМИ сообщали о том, что почти половина сыров на российских прилавках не прошла проверку и оказалась подделкой. При их производстве молочный жир в составе был заменен растительным.