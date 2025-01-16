В России могут увеличить до 20 тыс. рублей выплату из остатков маткапитала

Изменения планируется внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Сумму предлагается увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Предполагается, что позволит поддержать семьи на фоне резкого роста цен на многие товары и услуги.

Ранее юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко напомнила россиянам о том, что с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Таким образом, он составит 676 398,58 рубля на первого ребенка и 893 835,55 рубля на второго или последующего.