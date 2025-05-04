В России могут упростить присвоение звания «Ветеран труда» для сотрудников ОПК

Соответствующее обращение она направила министру труда Антону Котякову.

Она отметила, что в условиях текущих геополитических вызовов особенно важно обеспечить социальную защиту сотрудников ОПК.

Лантратова предложила освободить работающих в этой сфере от требования наличия ведомственных наград. Кроме того, о выступила за снижение необходимого стажа: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

Ранее сообщалось, что для развития космической и авиационной промышленности и стимулирования сотрудников используются различные меры поддержки. Регион предоставляет ученым премии губернатора Московской области и гранты.

Также в Подмосковье реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище».