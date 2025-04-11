Почти на 9% выросло промпроизводство Подмосковья в космической и авиационной отраслях

За 2024 год космическая и авиационная отрасли Московской области продемонстрировали рост почти на 9% по сравнению с 2023 годом. Об этом в преддверии Дня космонавтики рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Рост промышленного производства Подмосковья в космической и авиационной отрасли за прошлый год составил 8,6% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году объем отгруженной продукции предприятиями данного сектора промышленности Подмосковья составил 99,5 млрд рублей, рост показал 21,1% по сравнению с годом ранее», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что всего в Московской области находится 17 крупных и средних предприятий космической отрасли, где трудятся более 30 тыс. человек. Они расположены в Звездном городке, Королеве, Краснознаменске, Реутове, Химках, Истре, а также в Сергиевом Посаде и Щелково.

На предприятиях Подмосковья созданы первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты и пилотируемые корабли, разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет и их спутников.

Среди них, например, «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С. П. Королёва», расположенная в Королеве. Предприятие занимается разработкой автоматических космических и ракетных систем — средств выведения и межорбитальной транспортировки, а также высокотехнологичных систем для использования в некосмических сферах. Еще одно предприятие из Королева — «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» («ЦНИИМАШ»), которое занимается проектированием в области космической деятельности, управлением космическими полетами, обеспечением качества и надежности изделий ракетно-космической техники.

В подмосковных Химках расположено «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина» — ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований. Также в Химках расположено «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.

Для развития космической и авиационной промышленности и стимулирования сотрудников используются различные меры поддержки. Регион предоставляет ученым премии губернатора Московской области и гранты.

Также в Подмосковье реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». В рамках этой подпрограммы регион оплачивает первоначальный взнос в размере 50% при заключении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и компенсирует основной долг по ипотечному кредиту в течение 10 лет. Участник подпрограммы выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту.

Программа действует с 2016 года, за это время получателями социальной ипотеки стали уже более 700 молодых ученых научных организаций и специалистов организаций ОПК Московской области. В числе получивших субсидии на приобретение жилья 145 сотрудников предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.