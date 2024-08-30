В России могут поднять лимит пенсионных баллов для работающих пенсионеров

Власти России предложили поднять количество пенсионных баллов для работающих пенсионеров, пишет РБК со ссылкой на проект нацпроекта «Кадры», представленного на заседании рабочей группы Госсовета.

Согласно документу, планируется увеличить максимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые начисляются работающим пенсионерам, с трех до десяти баллов в год. Сейчас работающим пенсионерам начисляется не более трех ИПК в год, независимо от суммы уплаченных страховых взносов.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это показатель, определяющий размер пенсии, начисляемый за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой при расчете пенсии.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год -1 февраля и 1 апреля.Индексация пенсий россиян в этом году составляет 7,5%, что отстает от инфляции по основным статьям затрат.