В России могут отказаться от храмов и крестов на банковских банкнотах

В среде православных верующих денежные средства зачастую воспринимаются не как нечто благое, в связи с чем от нанесения на банкноты изображений храмов, крестов и иной религиозной символики целесообразно воздержаться. Такое мнение высказал председатель правления общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов, сообщает «Абзац» .

Коченов пояснил, что в обращении купюры могут использоваться для сомнительных или даже недостойных целей, что ведет к профанации священных символов. Исключение подобных изображений с денежных знаков помогло бы защитить христианские святыни от возможного неуважительного отношения.

По его убеждению, на банкнотах уместнее размещать объекты или образы, связанные с православной культурой, но не являющиеся прямыми сакральными символами.

«Я лично бы этого не делал (не размещал символы православия на купюрах — ред.). С деньгами обращаются по-разному, иногда это происходит, как бы помягче сказать, с неким глумлением. Для того чтобы изображать святых и кресты, есть иконы и много других способов, позволяющих оберегать наши святыни от надругательства. Если мы говорим о популяризации родного православия, то можно делать это опосредованно — помещать какие-то здания, связанные с этим, но не храмы. Можно изображать каких-то авторитетных людей, чтобы не обидеть никого и чтобы польза была всем. Деньги вообще дело очень грязное. Они ассоциируются не с добром, поэтому все, что может нанести урон, как-то скомпрометировать, с этим лучше не связываться», — поделился мнением Коченов.

На оборотной стороне банкноты достоинством 1000 рублей размещено изображение церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Этот храм — объект культурного наследия, единственный в России, сохранивший пятнадцать глав. Его строительство было завершено в 1687 году. Рядом расположена колокольня высотой 45 метров, возведенная в 1690 году.

Кроме того, на купюре можно увидеть часовню Казанской иконы Божией Матери, построенную в 1997 году по проекту ярославского архитектора Григория Дайнова. Здание имеет уникальную форму, напоминающую ракету, — по замыслу автора, новая церковная архитектура должна отвечать духу современности. На заднем плане различим силуэт Спасо-Преображенского монастыря. Он обнесен каменными стенами, что дало основание называть его ярославским кремлем.

Основное изображение на обороте пятисотрублевой купюры — это вид на Соловецкий монастырь.

