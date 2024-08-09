В России могут начать штрафовать на опасное вождение с 2025 года

Госдума РФ рассмотрит законопроект, согласно которому за опасное вождение полагаются штрафы. Предполагается, что закон может вступить в силу в следующем году, пишут « Известия ».

Опасное вождение подразумевает невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, у которого есть преимущество, перестроение при интенсивном движении, в случае если все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, применение резкое торможение, если оно не связано с предотвращением аварии, а также препятствование обгону.

Сумма штрафа за несоблюдение требований составит от 3 до 5 тыс. рублей, если нарушение было совершено впервые. При повторном нарушении могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжается активная борьба с несанкционированной парковкой, перекрывающей доступ мусоровозов к бакам с отходами. Противоправные действия владельцев автомобилей во дворах региона фиксируются при помощи системы «Безопасный регион».