Жителям Подмосковья рассказали о штрафах для водителей при неправильной парковке

В Подмосковье продолжается активная борьба с несанкционированной парковкой, перекрывающей доступ мусоровозов к бакам с отходами. Противоправные действия владельцев автомобилей во дворах региона фиксируются при помощи системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, благодаря искусственному интеллекту в Московской области только за июль выявлено уже более 50 нарушений. Антилидеры по численности штрафов — городской округ Химки и Дзержинский.

«Наша задача — не просто минимизировать количество нарушений, а в приоритете — обеспечить порядок во всех дворах региона. Сейчас в Подмосковье реализуется большая программа по установке знаков, запрещающих парковку рядом с контейнерными площадками. Жители должны понимать, что за несоблюдение правил придется отвечать. Помимо этого, в полномочия нашего ведомства перешло право эвакуировать транспорт нарушителей на штрафстоянку, если автомобиль препарирован у запрещающего знака. Такие вынужденные меры, пусть не сразу, но в перспективе помогут решить проблему с неправильной парковкой», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Согласно ст. 6.14 КоАП МО, штрафы за парковку на контейнерных площадках, а также за создание помех для вывоза отходов и уборки территории составляют:

от 3 – 5 тыс. руб. — для граждан;

от 5 до 10 тыс. — руб. для должностных лиц;

от 10 тысяч до 30 тыс. руб. — для юридических лиц.

Привлечь нерадивых автовладельцев к ответственности может каждый житель Подмосковья, посредством мобильного приложения «Добродел». В разделе «Народный инспектор» каждый может оставить обращение с фото- или видеофиксацией нарушения.

Благодаря бдительности неравнодушных жителей за несанкционированную парковку на контейнерных площадках в июле автомобилисты были оштрафованы на сумму 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.