В России изменятся правила ношения военной формы

В РФ в ближайшее время изменятся правила ношения военной формы: соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает kp.ru .

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов, вводятся новые требования к знакам различия для прапорщиков, офицеров и курсантов. Также изменения затронули сотрудников ФСБ и Главного управления специальных программ президента.

Старшие и младшие офицеры наденут немного другие погоны, в зависимости от ведомства и вида службы. Меняются и стандарты полевой экипировки для военнослужащих, включая разведчиков и сотрудников ФСБ.

Ранее президент подписал указ о награждении специального представителя МИД РФ Марии Захаровой, певицы Татьяны Булановой и главного раввина страны Берла Лазара. Награды признают их вклад в реализацию внешнеполитического курса, труды в культуре и искусстве и взаимодействие между государством и религиозными объединениями соответственно.