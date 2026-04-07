В России хотят создать суверенные территории на Луне

Научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского Сергей Чернышев заявил, что федеральный проект «Космическая наука» позволит России создать суверенные территории на Луне, сообщает РБК .

«Лунная программа позволит сохранить Россию в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение Луны», — сказал Чернышев на заседании президиума Российской академии наук, посвященного космическим исследованиям.

По его словам, также программа предоставит новые знания и технологии для изучения Луны, что в конечном итоге позволит России определить суверенные территории на ее поверхности.

Академик добавил, что программа включает две части: освоение технологий для посадки и исследований на Луне, а также создание «элементов лунных баз» и технологий взлета. Нацпроект «Космос» получит 4,4 трлн рублей до 2036 года.

