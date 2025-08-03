В России должников могут лишить права владеть оружием

«Мы сейчас активно внедряем в элементы разрешительной системы Росгвардии инициативу о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть честны перед законом и не иметь задолженности перед судебными приставами», — заявила Захаркина.

Представитель ФССП считает, что если человек не готов быть честным перед российским законом, то он не имеет права на личное оружие, даже если речь идет об охотниках. По мнению Захаркиной, судебных долгов также не должно быть и у россиян, представленных к госнаградам.

Ранее сообщалось, что судебные приставы контролируют организации, занимающиеся возвратом просроченных долгов.