Экс-президент Молдовы Додон пригрозил правительству Тофана вотумом недоверия

Экс-президент Молдовы Игорь Додон потребовал от премьера Василе Тофана отчитаться в парламенте о первых 100 днях работы. В случае отказа социалисты инициируют вотум недоверия, сообщает «Царьград» .

Поводом для требования стал отчет премьера на пресс-конференции в четверг в здании правительства. Оппозиция ранее неоднократно настаивала на его выступлении перед депутатами.

Додон, депутат и лидер Партии социалистов Республики Молдова, повторно пригласил Тофана в парламент. Он потребовал представить итоги первых трех месяцев работы и планы на зиму. По словам политика, вотум недоверия обяжет премьера выступить перед парламентом.

Под проектом уже подписались 25 депутатов от Партии социалистов. Додон предложил другим оппозиционным фракциям присоединиться к инициативе.

«Давайте, чтобы (инициатива) была совместной, со стороны многих депутатов, чтобы вызвать господина премьер-министра вместе со всеми членами правительства с отчетом в парламент Республики Молдова до Нового года», — сказал Додон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.