Бастрыкин запросил доклад о планах закрыть пансионат в Самарской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке возможного закрытия пансионата для престарелых и людей с инвалидностью в селе Максимовка Самарской области, сообщает «Царьград» .

Поручение получил руководитель регионального управления Следственного комитета Павел Олейник. О нем в пятницу сообщил информационный центр ведомства. Пансионат находится в Богатовском районе.

Поводом для проверки стало видеообращение в комментариях к публикации в аккаунте приемной председателя ведомства. По словам заявителей, чиновники намерены остановить работу учреждения в ноябре 2026 года, а постояльцев перевести в организации в других населенных пунктах.

Официальным основанием для расселения называют аварийное состояние здания — объекта культурного наследия. Сотрудники считают его пригодным для использования. По их словам, надзорные органы ранее указывали на необходимость ремонта, но никаких действий для этого не предприняли.

Авторы обращения также заявили о сокращении зарплат и предложениях перейти на должности не по специальности. По их словам, обращения в различные инстанции результата не принесли.

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