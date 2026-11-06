Звенигородский музей проведет мастер-классы по выставке Малевича

Звенигородский государственный музей-заповедник в ноябре проведет мастер-классы «Просто фигуры на шопере» и «Искусство простых форм» к выставке «Малевич. Простые фигуры». Участники познакомятся с авангардным искусством и создадут собственные работы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мастер-классы пройдут в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе в рамках дополнительной программы выставки «Малевич. Простые фигуры». Занятия объединят теорию искусства и практическую работу.

На мастер-классе «Просто фигуры на шопере» преподаватель живописи Анна Кобец расскажет о творчестве Казимира Малевича и супрематизме — направлении авангардного искусства. Участники создадут художественный триптих на тканевой сумке: поработают с цветом и формой, используя краски по текстилю, кисти и трафареты. Готовый аксессуар можно будет забрать с собой. Занятия состоятся 8, 21 и 22 ноября в 13:00. Возрастная категория — 12+.

Мастер-класс «Искусство простых форм» проведет член союза художников России Ася Феоктистова. Она подробно разберет несколько работ Малевича и объяснит принципы построения композиции из базовых геометрических фигур. Затем участники создадут рельефную композицию и расскажут о своей абстрактной картине. Занятия пройдут 7 и 28 ноября в 12:00, 29 ноября — в 13:00. Возрастная категория — 12+.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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