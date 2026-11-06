Детский сад № 28 открыли после капитального ремонта в Балашихе

В рамках капремонта заменили инженерные системы, кровлю, обновили фасад и внутренние помещения, благоустроили территорию. Здание детского сада общей площадью более 1 тысячи квадратных метров включает в себя кабинеты для работы психолога и логопеда, музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок и прачечную. На территории учреждения создана спортивная площадка и 6 игровых зон, оборудованных теневыми навесами.

«Капитальный ремонт детского сада проведен по наказам жителей в рамках Народной программы. Здание, открытое еще в 1989 году, ни разу не ремонтировалось капитально, и теперь, благодаря поддержке Губернатора Подмосковья, оно полностью обновлено. Дошкольное отделение получило новую мебель, современное оснащение, а во дворе обустроена комфортная зона для детей всех возрастов», — сказал Сергей Лукичев.

В детском саду будут заниматься 110 детей. Для них работают как общеразвивающие группы, так и группы компенсирующего обучения для детей с речевыми нарушениями. Учреждение полностью укомплектовано сотрудниками.

«В детском саду будут заниматься 6 групп, и уже сегодня к занятиям приступили 108 детей. У нас работают 16 педагогов, 12 младших воспитателей, а также старший воспитатель, методист, логопеды и психологи. Особое внимание мы уделили доступности, чтобы здесь было комфортно каждому ребенку, в том числе детям с особенностями здоровья», — поделилась директор Людмила Кузнецова.

Детский сад был отремонтирован в рамках Народной программы Единой России. Развитие образовательной инфраструктуры региона — одна из задач новой программы, которая формировалась на основе наказов и инициатив жителей Подмосковья, в том числе и Балашихи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.