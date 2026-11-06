В Серпухове откроют фотовыставку Евгении Комаровой «Детство Грея»

Выставка «Детство Грея» фотохудожника Евгении Комаровой начнет работу 11 ноября в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея. Экспозиция посвящена Крыму, где автор родилась и провела раннее детство, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ретроспектива объединит работы Евгении Комаровой, созданные в 2010–2020 годах. Экспозиция состоит из пяти блоков — «Севастополь», «Встреча», «Вечер Карадага», «Рыбаки и рыбки» и «Зарисовки».

Три блока выполнены в редкой технике цветного монокля, центральная история — в технике классического монохромного монокля. Цветная часть включает зарисовки Севастополя и Карадага — мест, связанных с жизнью автора.

Евгения Комарова — мастер художественного фотопортрета, пикториалист, специалист по русской пикториальной фотографии XX и XXI веков и эксперт по художественной фотографии. Она возглавляет Московское областное отделение союза фотохудожников России и заведует сектором выставочной деятельности и событийного туризма Пущинского центра культурного развития «Вертикаль».

Комарова также курирует выставочные проекты, преподает и занимается наставничеством. Она состоит в союзе фотохудожников России с 2004 года, входит в его правление с 2015 года, стала лауреатом премии «Серпуховское наследие — 2025». Ее приглашают в жюри и в качестве эксперта на Всероссийские конкурсы и фестивали.

Выставка продлится до 13 декабря. Возрастная маркировка — 0+. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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