Приставы контролируют организации, занимающиеся возвратом просроченных долгов

С начала года в рамках контрольно-надзорной деятельности должностными лицами ГУФССП России по Московской области организовано и проведено 238 профилактических мероприятий. Больше всего нарушений выявлено у микрофинансовых организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На территории Московской области сейчас осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности 39 организаций, из них: 14 профессиональных коллекторских организаций, 8 микрофинансовых организаций, 3 кредитные организации и 14 обособленных подразделений юридических лиц, зарегистрированных в других субъектах РФ.

В целях защиты прав и законных интересов граждан в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности в I полугодии 2025 года рассмотрено 793 обращения граждан Подмосковья, связанных с нарушением ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В 62 случаях, где доводы заявителей признаны обоснованными, составлены административные протоколы по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Из них 53 протокола составлено в отношении микрокредитных организаций, 5 — в отношении профессиональных коллекторских агентств, 1 — в отношении банка, 3 — в отношении иных организаций.

«Общая сумма штрафов за нарушения при возврате просроченной задолженности, наложенных должностными лицами ГУФССП России по Московской области в первом полугодии 2025 года, составила свыше 5 млн рублей», — отметил руководитель Главного управления Андрей Тагаев.

В случае нарушения прав граждан, при взыскании с них просроченной задолженности, обязанность сотрудников ФССП России принять все необходимые меры для защиты их прав и законных интересов. Обратиться в ГУФССП России по Московской области можно посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 143403, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также через интернет-приемную на официальном сайте Главного управления (r50.fssp.gov.ru), контактный телефон: 8 (498) 568-98-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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