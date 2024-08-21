В России без объяснения причины заблокировали сайт издания Astra

Роскомнадзор заблокировал для россиян доступ к сайту СМИ Astra, соответствующее решение опубликовано на портале РКН .

Решение принято 2 августа. Однако сама блокировка произошла только сегодня.

При этом не указана причина этого шага, и по решению какого органа власти был ограничен доступ. Не опубликован и номер соответствующего решения.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к новой версии сайта с фанфиками «Фикбук». Одной из возможных причин блокировки мог быть пост про ЛГБТ*.

*Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.