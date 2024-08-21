В России без объяснения причины заблокировали сайт издания Astra
РКН: доступ к сайту издания Astra заблокирован
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Роскомнадзор заблокировал для россиян доступ к сайту СМИ Astra, соответствующее решение опубликовано на портале РКН.
Решение принято 2 августа. Однако сама блокировка произошла только сегодня.
При этом не указана причина этого шага, и по решению какого органа власти был ограничен доступ. Не опубликован и номер соответствующего решения.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к новой версии сайта с фанфиками «Фикбук». Одной из возможных причин блокировки мог быть пост про ЛГБТ*.
*Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.