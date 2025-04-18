В России за год более 60 человек получили сроки за фейки про армию

В 2024 году 82 человека были осуждены за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от пяти до восьми лет, сообщает РИА Новости .

По статистике, реальные сроки получили 62 человека, при этом в большинстве случаев им назначались сроки от пяти до восьми лет колонии. Отмечается, что 11 человек получили сроки от восьми до десяти лет.

Кроме того, два человека получили условные сроки, а 8 человек получили штрафы на общую сумму 7,75 млн рублей.

Ранее следствие завершило расследование уголовного дела против кинокритика Екатерины Барабаш по делу о фейках про ВС РФ. По данным правоохранителей, Барабаш опубликовала на своей странице в соцсети посты, в которых содержится ложная информация о действиях российской армии.