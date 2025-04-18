В России за год более 60 человек получили сроки за фейки про армию
В 2024 году 82 человека были осуждены за распространение фейков про российскую армию, большинство получили сроки от пяти до восьми лет, сообщает РИА Новости.
По статистике, реальные сроки получили 62 человека, при этом в большинстве случаев им назначались сроки от пяти до восьми лет колонии. Отмечается, что 11 человек получили сроки от восьми до десяти лет.
Кроме того, два человека получили условные сроки, а 8 человек получили штрафы на общую сумму 7,75 млн рублей.
Ранее следствие завершило расследование уголовного дела против кинокритика Екатерины Барабаш по делу о фейках про ВС РФ. По данным правоохранителей, Барабаш опубликовала на своей странице в соцсети посты, в которых содержится ложная информация о действиях российской армии.