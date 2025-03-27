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Дело кинокритика Барабаш о фейках про ВС РФ передали в суд

Следствие завершило расследование уголовного дела против кинокритика Екатерины Барабаш по делу о фейках про ВС РФ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве .

Женщину обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По данным правоохранителей, Барабаш опубликовала на своей странице в соцсети посты, в которых содержится ложная информация о действиях российской армии. Данные публикации увидел неограниченный круг лиц.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность. Было проведено предварительное следствие, куда входит судебная экспертиза. Силовики получили доказательства вины кинокритика. Сама она также признала вину в ходе допроса.

Уголовное дело Барабаш передали в суд. В конце февраля кинокритика отправили под домашний арест на 2 месяца.