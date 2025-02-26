Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест на 2 месяца

Кинокритику и журналистке Екатерине Барабаш избрана мера пресечения в московском суде за публичное распространение в Сети заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, сообщает пресс-служба суда.

Ранее Барабаш предъявили обвинение в публичном распространении фейков об использовании ВС РФ.

В Дорогомиловском райсуде было удовлетворено ходатайство следователя по вопросу избрания в отношении Барабаш меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

По информации следователей, Барабаш выложила на личной странице в соцсети публикации, где, согласно исследованию, есть заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другой страны. Данные сведения были в доступе для неограниченного числа лиц.