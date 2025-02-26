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СК предъявил обвинение журналистке Барабаш за распространение фейков о ВС РФ

В столице кинокритику и журналистке Екатерине Барабаш предъявили обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, сообщает пресс-служба СКР.

Она обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

По информации следователей, Барабаш выложила на личной странице в соцсети публикации, где, согласно исследованию, есть заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другой страны. Данные сведения были в доступе для неограниченного числа лиц.

Противоправную деятельность журналистки выявили и пресекли в ходе совместной работы следователей московского главка СКР и оперативников правоохранительных органов. С фигуранткой данного дела были проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса Барабаш признала вину в содеянном в полном объеме.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Дорогомиловским райсудом столицы об избрании в отношении Барабаш меры пресечения.

Ранее ее сын заявлял, что журналистку задержали в Москве.