Сын кинокритика Екатерины Барабаш сообщил о ее задержании в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали известного кинокритика и журналиста Екатерину Барабаш, об этом сообщил ее сын Юрий Барабаш в своем аккаунте в Facebook*, пишет РБК .

Юрий Барабаш предполагает, что причиной задержания его матери могли стать два фактора. Во-первых, ее работа в издании Republic**, которое с 2021 года имеет статус иностранного агента и не продлило регистрацию в Роскомнадзоре. Во-вторых, активная гражданская позиция журналистки.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время Барабаш пребывает в межрайонном следственном отделе, расположенном в Дорогомилово. Точные детали и официальные причины задержания пока остаются неизвестными.

Екатерина Барабаш по образованию журналист. Сначала она работала в политической сфере, но после стала кинокритиком. На ее счету есть несколько престижных наград, которые Барабаш получила за свои рецензии и обзоры кинематографа.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

** Издание признано иноагентом в 2021 году, после этого оно не стало продлевать свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре.