В Роспотребнадзоре предупредили о мутации коронавируса
Новой пандемии коронавирусной инфекции может не быть, но возбудитель заболевания мутирует, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Оснований для новой пандемии коронавируса на сегодняшний день мы не видим», — сказала Попова.
Она подчеркнула, что вирус мутирует и задача ведомства подготовиться к изменению возбудителя заболевания.
По словам Поповой, этому способствует большое количество массовых мероприятий с контактами населения Земли.
Ранее сообщалось, что в мире фиксируют рост заболеваемости COVID-19.