сегодня в 05:03

В Роспотребнадзоре предупредили о мутации коронавируса

Новой пандемии коронавирусной инфекции может не быть, но возбудитель заболевания мутирует, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Оснований для новой пандемии коронавируса на сегодняшний день мы не видим», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что вирус мутирует и задача ведомства подготовиться к изменению возбудителя заболевания.

По словам Поповой, этому способствует большое количество массовых мероприятий с контактами населения Земли.

Ранее сообщалось, что в мире фиксируют рост заболеваемости COVID-19.