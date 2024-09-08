В Роспотребнадзоре предупредили о мутации коронавируса

Общество

Новой пандемии коронавирусной инфекции может не быть, но возбудитель заболевания мутирует, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Оснований для новой пандемии коронавируса на сегодняшний день мы не видим», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что вирус мутирует и задача ведомства подготовиться к изменению возбудителя заболевания.

По словам Поповой, этому способствует большое количество массовых мероприятий с контактами населения Земли.

Ранее сообщалось, что в мире фиксируют рост заболеваемости COVID-19.