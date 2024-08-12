У коронавируса появятся новые штаммы, считают врачи

Врач Болибок: вполне вероятно, что штаммы коронавируса станут еще более опасными

По всему миру снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19, сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Вирусолог и академик РАЕН Анатолий Альтштейн считает, что в будущем обязательно появятся новые разновидности коронавируса. Однако, по мнению врача, новой пандемии коронавируса не произойдет.

«Человечество уже прошло проэпидемичивание — этот термин означает, что уже много людей были заражены вирусом и обрели иммунитет. Даже если варианты вирусов отличаются, иммунитет все равно остается», - сказал Альтштейн.

Вместе с тем врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает вполне вероятным появление более опасных разновидностей коронавируса.