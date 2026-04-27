сегодня в 19:08

В Роскомнадзоре заявили, что не блокируют соцсеть любителей пива

Роскомнадзор (РКН) не блокирует социальную сеть для любителей пива Untappd на территории страны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Ранее российские пользователи пожаловались, что перестала работать соцсеть для фанатов пива Untappd. Приложение не работает как при использовании мобильного интернета, так и при Wi-Fi.

«Решения уполномоченных органов в отношении платформы Untappd в Роскомнадзор не поступали», — заявили в надзорном ведомстве.

Untappd — популярный сервис, который содержит базу данных о пиве, редких локальных сортах, включая сваренные домашними пивоварами (базу актуализируют сами пользователи).

