В Роскомнадзоре заявили, что не блокируют соцсеть любителей пива
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Роскомнадзор (РКН) не блокирует социальную сеть для любителей пива Untappd на территории страны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее российские пользователи пожаловались, что перестала работать соцсеть для фанатов пива Untappd. Приложение не работает как при использовании мобильного интернета, так и при Wi-Fi.
«Решения уполномоченных органов в отношении платформы Untappd в Роскомнадзор не поступали», — заявили в надзорном ведомстве.
Untappd — популярный сервис, который содержит базу данных о пиве, редких локальных сортах, включая сваренные домашними пивоварами (базу актуализируют сами пользователи).
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.