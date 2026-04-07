В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе Рунета
Фото - © Андрей С / Фотобанк Лори
В Роскомнадзоре прокомментировали масштабные проблемы в работе Рунета, которые возникли накануне. В ведомстве отметили, что они связаны со сбоем на магистральной сети «Ростелекома», сообщает «Фонтанка».
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 21:24 до 23:08 06 апреля фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов», — сообщили в ведомстве.
Ранее пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе Рунета. Россияне рассказали о проблемах с Discord, «Ростелекомом», Steam, «Миром танков», Character AI, «Госуслугами», Telegram, Т-Банком, «Билайном», Valorant, а также в других сервисах.
Позже стало известно, что 6 апреля сеть «Ростелекома» подверглась сильной DDoS-атаке. Киберпреступники попытались нарушить работу сети. Это повлияло на доступность некоторых интернет-ресурсов.
