В Роскомнадзоре прокомментировали сбой в работе Рунета

РКН: проблемы в работе Рунета связаны со сбоем на сети «Ростелекома»

В Роскомнадзоре прокомментировали масштабные проблемы в работе Рунета, которые возникли накануне. В ведомстве отметили, что они связаны со сбоем на магистральной сети «Ростелекома», сообщает «Фонтанка» .

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 21:24 до 23:08 06 апреля фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов», — сообщили в ведомстве.

Ранее пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе Рунета. Россияне рассказали о проблемах с Discord, «Ростелекомом», Steam, «Миром танков», Character AI, «Госуслугами», Telegram, Т-Банком, «Билайном», Valorant, а также в других сервисах.

Позже стало известно, что 6 апреля сеть «Ростелекома» подверглась сильной DDoS-атаке. Киберпреступники попытались нарушить работу сети. Это повлияло на доступность некоторых интернет-ресурсов.

