В Роскомнадзоре опровергли информацию о введении штрафов за использование VPN

Роскомнадзор: штрафовать за использование VPN в России не планируют

В Роскомнадзоре (РКН) не собираются вводить штрафы за применение VPN-сервисов. Заявления об этом в пресс-службе ведомства назвали фейком, сообщает РИА Новости .

Опубликованный Роскомнадзором приказ не вводит административное взыскание для пользователей. Также в документе не идет речь о применении VPN-сервисов, отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в Сети появился приказ от РКН, в рамках которого операторы связи в РФ обязаны пропускать трафик на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам устойчивости для безопасной работы рунета.

В связи с этим ряд экспертов допустили, что в РФ могут ввести штрафы за применение VPN-сервисов. Они якобы должны были «приходить на Госуслуги».